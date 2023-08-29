Ревизию всех месторождений госорганы должны завершить до конца года – Смаилов

Государственные органы должны до конца года завершить ревизию всех месторождений и принять меры в отношении недобросовестных недропользователей, провести анализ научной базы, инфраструктуры и всех видов исторических данных, а также обеспечить максимальное наполнение онлайн-платформы minerals.gov.kz. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. В целом глава кабмина считает, что, несмотря на вложения в геологоразведку, Казахстан продолжает отставать по разведке новых месторождений.

«Сейчас проводится ревизия всех месторождений. У не исполняющих свои обязательства недропользователей изымаются лицензии и расторгаются контракты. В то же время, несмотря на лидирующие позиции в мире по отдельным видам металлов, мы наблюдаем значительное сокращение сырьевой базы. Например, снижаются запасы хрома, алюминия, цинка, меди, свинца. Низкими темпами идет разведка редких и редкоземельных металлов, являющиеся основой для производства высокотехнологичной продукции. Мы до сих пор не видим новых открытий и реальной работы юниорских компаний, получивших лицензии по принципу первой заявки», - сказал Смаилов.

По его мнению, существенного обновления требует научная база и инфраструктура исследования недр. Однако в Казахстане не завершена оцифровка геологической информации, необходимой для дальнейшего привлечения инвесторов, наблюдается дефицит квалифицированных геологов и геодезистов.

«Несмотря на то что за 12 лет на проведение геологоразведочных работ направлено более 2 трлн тенге частных инвестиций, мы до сих пор отстаем по вложениям в разведку новых месторождений», - констатировал глава кабинета министров.

В этой связи он поручил министерству индустрии разработать дорожную карту для увеличения ресурсной базы и организации производства высокотехнологичной продукции на основе редких и редкоземельных металлов. Министерство энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» за два месяца должны провести анализ исторических данных газоносных месторождений с использованием современных технологических решений.

«Министерствам индустрии, науки и энергетики до конца года провести анализ научной базы и инфраструктуры. По итогам разработать соответствующий план мероприятий по их развитию. Министерствам цифрового развития, индустрии и энергетики до конца текущего года провести комплексный анализ всех видов исторических данных и обеспечить максимальное наполнение онлайн-платформы. Министерствам индустрии и энергетики до конца текущего года завершить ревизию всех месторождений с принятием мер в отношении недобросовестных недропользователей», - перечислил поручения Смаилов.