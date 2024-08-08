Недропользователь уже оплатил 285 млн тенге ущерба
ТОО «ANACO» причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 кубометров газа
фото со страницы компании в Facebook

ТОО «ANACO», мажоритарная доля в котором принадлежит бизнесмену Сагату Тугельбаеву, причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 млн кубометров сырого газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

«В период с 2018 по 2023 годы ТОО «ANACO» допустило потерю сырого газа в объеме 4 237 248 м3, тем самым нерационально использовав недра. Это является грубым нарушением требований п.2 ст.125 и п.4 ст.147 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов)», — говорится в сообщении ведомства.

Недропользователем в добровольном порядке уже оплачено 285 000 000 тенге ущерба.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Премьер-министр Японии Фумио Кишида совершит официальный визит в Казахстан 9-10 августа
Новости
Гражданский активист Байбаха Белялов оштрафован за нахождение возле зала суда во время слушаний по делу журналиста Думана Мухаммедкарима
Новости
​В Шымкенте построят тепличный комплекс для выращивания томатов площадью 650 га
Просматриваемые
Новости
В Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8
Новости
Акимат предупреждает об угрозе прорыва моренного озера в бассейне реки Талгар
Новости
Новый тариф на проезд в общественном транспорте Алматы начнет действовать с 3 августа – акимат
Новости
МВД, Минпросвещения и Минздрав поддержали петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Новости
В Астане проливной дождь затопил улицы
Новости
В Астане из-за визита президента Узбекистана и встречи глав государств ЦА ограничат движение на дорогах