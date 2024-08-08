ТОО «ANACO» причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 кубометров газа

ТОО «ANACO», мажоритарная доля в котором принадлежит бизнесмену Сагату Тугельбаеву, причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 млн кубометров сырого газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

«В период с 2018 по 2023 годы ТОО «ANACO» допустило потерю сырого газа в объеме 4 237 248 м3, тем самым нерационально использовав недра. Это является грубым нарушением требований п.2 ст.125 и п.4 ст.147 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов)», — говорится в сообщении ведомства.

Недропользователем в добровольном порядке уже оплачено 285 000 000 тенге ущерба.