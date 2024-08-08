ТОО «ANACO» причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 кубометров газа

Недропользователь уже оплатил 285 млн тенге ущерба
ТОО «ANACO», мажоритарная доля в котором принадлежит бизнесмену Сагату Тугельбаеву, причинило ущерб государству на 673,1 млн тенге из-за потери 4,2 млн кубометров сырого газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.
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