КМГ продаст «Татнефти» 50% акций оператора проекта
«КазМунайГаз» начнет геологоразведку на участке Каратон Подсолевой совместно с российской «Татнефтью»
фото пресс-службы КМГ

АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» создадут совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на участке недр Каратон Подсолевой в Атырауской области, сообщили пресс-служба КМГ. Договоренность об этом достигнута накануне в Казани, где председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подписали договор купли-продажи, соглашение акционеров и соглашение о финансировании по проекту.

«В рамках Договора купли-продажи “КазМунайГаз” продает ПАО “Татнефть” 50% акций в компании Karaton Operating Ltd. (оператор проекта Каратон Подсолевой)», - сообщили в нацкомпании.

Мирзагалиев отметил, что эти договоренности достигнуты в рамках задачи по привлечению иностранных инвестиций в сырьевой сектор и геологоразведку. По его словам, переговоры были проведены с несколькими инвесторами, но в итоге партнером по проекту стала компания «Татнефть», которая «обладает богатым опытом в области геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений». Мирзагалиев сообщил, что бурение первой разведочной скважины глубиной 5500 метров запланировано уже в этом году.

Участок Каратон Подсолевой расположен в Атырауской и Мангистауской областях рядом с действующими месторождениями АО «Эмбамунайгаз».

В июне 2023 года «КазМунайГаз» получил контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр Каратон Подсолевой, а в сентябре осуществил регистрацию частной компании Karaton Operating Ltd. на территории Международного финансового центра «Астана» для реализации проекта. В ноябре того же года КМГ передал право недропользования в пользу Karaton Operating Ltd.

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