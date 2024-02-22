«КазМунайГаз» начнет геологоразведку на участке Каратон Подсолевой совместно с российской «Татнефтью»

КМГ продаст «Татнефти» 50% акций оператора проекта
АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» создадут совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на участке недр Каратон Подсолевой в Атырауской области, сообщили пресс-служба КМГ. Договоренность об этом достигнута накануне в Казани, где председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подписали договор купли-продажи, соглашение акционеров и соглашение о финансировании по проекту.
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