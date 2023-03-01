Погодные условия рассматриваются как одна из версий крушения вертолета «Казавиаспаса» в Западно-Казахстанской области на прошлой неделе. Об этом журналистам сообщил вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев, передает «Казинформ» .

«Касательно аварии с вертолетом “Казавиаспас”, вертолет был новый, всего год эксплуатации, МИ-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу», - сказал Пшембаев в кулуарах сената.

Напомним, 23 февраля в 54 км от города Уральск в районе поселка Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолета «Казавиаспас» МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау и по заказу АО «КазТрансОйл» совершавший облет нефтепровода. В результате погибли четыре сотрудника «Казавиаспаса». Всего на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». Еще два человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации МЧС, вертолет Ми-8, 2021 года выпуска, последнее техобслуживание проходил 17 января, а капитальный ремонт должен был быть только в 2030 году. Поэтому, утверждают в МЧС, он был технически исправным. А экипаж, выполняющий полет, был профессиональным. А из-за того, что не сработал датчик в хвостовой части вертолета, изначально была подана информация о жесткой посадке, а не о крушении.