Казахстан намерен наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай – Смаилов

Накануне премьер-министр КазахстанаАлихан Смаилов провел встречу с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо. Как сообщает сайт главы правительства, они обсудили сотрудничество в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.

Смаилов отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте, и входит в ТОП-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Вместе с тем правительство готово активно работать над увеличением взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году.

«Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений», - сказал он.

В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.

«Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели», - сказал посол.

В ходе встречи глава правительства Казахстана и посол КНР также обсудили возобновление работы МЦПС «Хоргос», открытие третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска «Бахты – Покиту», развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство крупных автомагистралей и создание новых производств в машиностроении.