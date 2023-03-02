В Налоговый кодекс вернули действие нормы о розничном налоге

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Как пояснил сенатор Бекболат Орынбеков, документом восстановлено действие нормы Налогового кодекса по розничному налогу.

«В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона. Касательно специального налогового режима по розничному налогу: восстановление действие главы Налогового кодекса по розничному налогу; предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года; расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением правительства); бессрочность действия режима розничного налога; снижение налоговой ставки с 6% до 4%», - перечислил Орынбеков.

Кроме того, закон наделяет маслихаты правом снижать ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%. При этом для доходов, полученных от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам, ставка розничного налога будет составлять 8%.

Ррозничный налог выл введен в Казахстане на период с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года со ставкой 3%. При этом воспользоваться им имели право только предприниматели, попавшие под перечень, определенный правительством из 114 типов деятельности. С 1 января 2023 года принято решение оставить этот специальный налоговый режим для бизнеса из сферы общепита, однако ставка выросла до 6%.