На строительство и реконструкцию систем теплоснабжения в 2023 году направят 69 млрд тенге

Правительство Казахстана планирует увеличить расходы республиканского бюджета в 2023 году на 2,2 трлн тенге. Таким образом, расходная часть составит 22,5 трлн тенге, сообщил в четверг в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

«Без учета трансфертов на 2023 год доходы республиканского бюджета составят 14,6 трлн тенге. С учетом пересмотра доходов и расходов бюджета, параметры республиканского бюджета на 2023 год сформированы следующим образом: доходы бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП. Расходы бюджета в 2023 году планируются с ростом на 1,5 трлн тенге и составят 22,5 трлн тенге», - сказал Темирбеков.

Он также сообщил, что в рамках уточнения бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2,2 трлн тенге, в том числе 2 трлн тенге – на реализацию поручений президента. В частности, на укрепление регионов и развитие инфраструктуры будет направлено 240 млрд тенге, из них 109 млрд тенге – на обеспечение питьевой водой в городах и селах.

«Дополнительные расходы позволят увеличить доступ к централизованному водоснабжению в городах до 99%, в сельских населенных пунктах – до 96,5% в 2023 году», - уточнил вице-министр.

Еще 55 млрд тенге направят на дальнейшую реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», то есть на модернизацию 200 сельских населенных пунктов. На развитие инженерной-коммуникационной инфраструктуры правительство намерено потратить 24 млрд тенге и 27 млрд тенге – на развитие окраин крупных городов, малых и моногородов.

«На энергетический сектор планируется направить 144 млрд тенге, из них на строительство и реконструкция систем теплоснабжения – 69 млрд тенге. Данные расходы направлены на реализацию 47 проектов по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения с показателем по износу от 75% до 100%. 74 млрд тенге – на развитие тепло-, электроэнергетики», - перечислил Темирбеков.

Для обеспечения продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности в уточненном проекте бюджета предусмотрено 233 млрд тенге. На развитие транспортной инфраструктуры и логистики – 373 млрд тенге, на развитие реального сектора экономики – 152 млрд тенге, на модернизацию армии и улучшение условий военной службы дополнительно планируется выделить 95 млрд тенге.

Кроме того, дополнительно предусмотрены расходы в объеме 54 млрд тенге на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и на повышение размера стипендий студентов колледжей в два раза, решение вопроса дефицита мест в студенческих общежитиях, развитие науки и решение других важных вопросов образования. На эти цели предусмотрено 54 млрд тенге.

Еще 234 млрд тенге предусмотрено для обеспечения социальной защищенности граждан, в частности, 63 млрд тенге – на обеспечение арендным жильем 6 500 семей из числа социально уязвимых слоев населения, 52 млрд тенге – на реализацию мероприятий в рамках Социального кодекса, 92 млрд тенге – на выдачу займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения – 92 млрд тенге и 28 млрд тенге – на завершение шести проблемных объектов долевого строительства в столице.

На развитие здравоохранения в уточненном бюджете предлагается дополнительно выделить 149 млрд тенге, из которых на реализацию национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» – 40 млрд тенге, на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП – 70 млрд тенге, на строительство объектов здравоохранения – 12 млрд тенге и в целом на развитие системы здравоохранения, в том числе на обеспечение лекарственными средствами, проведение скрининговых исследований для дополнительных целевых групп лиц, из числа сельского и городского населения, повышение заработной платы водителей скорой помощи – 26 млрд тенге.