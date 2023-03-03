Курсант военного института сухопутных войск найден мертвым на посту – Минобороны

«3 марта на посту караульного наряда учебного центра военного института сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса. По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РК», - сообщили в Минобороны.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.