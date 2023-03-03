Курсант военного института сухопутных войск найден мертвым на посту – Минобороны

По данному факту начато расследование
Курсант военного института сухопутных войск найден мертвым на посту караульного наряда, сообщила пресс-служба министерства обороны. Начато расследование, причины устанавливаются.
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