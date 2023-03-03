По данному факту начато расследование
Курсант военного института сухопутных войск найден мертвым на посту – Минобороны

Курсант военного института сухопутных войск найден мертвым на посту караульного наряда, сообщила пресс-служба министерства обороны. Начато расследование, причины устанавливаются.

«3 марта на посту караульного наряда учебного центра военного института сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса. По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РК», - сообщили в Минобороны.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
При выдаче Шенгена казахстанцы будут проходить через процедуру дополнительных консультаций
Новости
Котельную Талдыкоргана переведут на газ – Смаилов
Новости
Погиб казахстанский музыкант Darkhan Juzz
Новости
В Алматы задержан координатор атак на журналистов – МВД
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки строительства нового парка в микрорайоне Кемель
Новости
Казахстан приветствовал позицию Китая по политическому урегулированию ситуации в Украине