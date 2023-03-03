Суд Минска приговорил главу правозащитного центра «Весна» к 10 годам колонии

Лауреата Нобелевской премии мира Беляцкого осудили на 10 лет колонии, Стефановича — на 9 лет, Лобковича — на 7 лет, правозащитника Дмитрия Соловьева заочно осудили на 8 лет колонии (он находится за границей). Их признали виновными в «контрабанде организованной группой» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Все они свою вину не признали.

Алесь Беляцкий — белорусский правозащитник и основатель правозащитного центра «Весна», находится в СИЗО с июля 2021 года. До этого, с 2011 по 2014 год, он уже находился в заключении. После масштабных демонстраций против режима в 2020 году снова был арестован. В прошлом году ему была присуждена Нобелевская премия мира – совместно с российской правозащитной организации «Мемориал», которая в России признана властями иностранным агентом и ликвидирована, и украинской правозащитной организацией «Центр гражданских свобод».