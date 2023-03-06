В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ накануне, 5 марта, проведена специальная операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Polisia.kz .

«Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций», - говорится в сообщении.

По версии следствия, между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого, соблюдались меры конспирации. В результате комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий выявлена многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе АO «АрселлорМиттал Темиртау».

«Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства», - добавили в полиции.

В ходе спецоперации проведено более 100 обысков, изъято девять единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.

Всего задержаны 40 человек. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

