Преступная группа занималась вымогательством, хищениями, устраивала криминальные разборки
В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов
Скриншот из видео

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ накануне, 5 марта, проведена специальная операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Polisia.kz.

«Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций», - говорится в сообщении.

По версии следствия, между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого, соблюдались меры конспирации. В результате комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий выявлена многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе АO «АрселлорМиттал Темиртау».

«Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства», - добавили в полиции.

В ходе спецоперации проведено более 100 обысков, изъято девять единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.

Всего задержаны 40 человек. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития
Новости
В этом году Высшая аудиторская палата проверит теплоэнергетический комплекс и ряд министерств
Новости
Ашимбаев рассказал Токаеву о планах по законотворческой деятельности сената
Просматриваемые
Новости
При выдаче Шенгена казахстанцы будут проходить через процедуру дополнительных консультаций
Новости
В Алматы мобильная система «Сергек» начнет фиксировать превышение скорости и парковку в неположенном месте
Новости
В Алматы задержан координатор атак на журналистов – МВД
Новости
Более 1 млрд тенге обойдется бюджету содержание канцелярии Назарбаева в этом году
Новости
Казахстан не видит рисков или угроз со стороны России – Тлеуберди
Новости
Безопасный сброс воды с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора практически невозможен – МЧС