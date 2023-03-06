В Нагорном Карабахе в перестрелке между армянской полицией и азербайджанскими военными погибли пять человек

В воскресенье, 5 марта, в Нагорном Карабахе на горной дороге, ведущей от административного центра Степанакерта в сторону Армении, произошла перестрелка между армянской полицией и азербайджанскими военными, есть убитые и раненые, сообщает Русская служба ВВС .

По данным министерства обороны Азербайджана, их военнослужащие были отправлены на горную дорогу для проверки проходящего по ней транспорта, поскольку Азербайджан считает, что армянская сторона в нарушение соглашения о прекращении огня провозит по ней оружие и боеприпасы.

«В результате огня, открытого противной стороной, есть убитые и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Азербайджан. Противная сторона была подавлена ответным огнем», - заявили в Минобороны.

Позже ведомство уточнило, что погибли двое азербайджанских военных.

Вместе с тем армянская полиция Нагорного Карабаха заявила о гибели троих сотрудников, еще один получил тяжелое ранение. По версии армянской стороны, азербайджанские военные расстреляли из засады автомобиль, в котором ехали к месту службы сотрудники «паспортно-визового отдела полиции». Сотрудники полиции открыли огонь «в результате самообороны».

Русская служба ВВС отмечает, что на фотографиях с места инцидента фигурируют военные из состава российского миротворческого контингента.

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября страны вели войну за Нагорный Карабах, эта была вторая война и продлилась 44 дня, тогда погибли 6,5 тыс. человек. Война закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческую столицу региона Шуша. Спустя два года в зоне конфликта вновь вспыхнули боевые действия, с обеих сторон погибли минимум 286 человек. В конце августа 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Лачин в Нагорном Карабахе перешел под их контроль.

В январе этого года Армения обратилась с иском в Международный суд ООН из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорный Карабах с 12 декабря прошлого года. Власти Азербайджана также запретили использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Азербайджан подал встречный иск, обвиняя Армению в использовании коридора для доставки в Карабах оружия.

В феврале председатель Международного суда ООН в Гааге Джоан Донохью постановила, что Азербайджан должен разблокировать в обоих направлениях Лачинский коридор. Вместе с тем иск Азербайджана против Армении был отклонен. Напомним, что Баку обвинял Ереван в минировании территории региона. Однако, как пояснила судья, Азербайджан не предоставил этому подтверждений.