Армения обратилась в Гаагский суд из-за блокировки Лачинского коридора

Армения обратилась с иском в Международный суд ООН из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорный Карабах, сообщает DW . Азербайджан подал встречный иск, обвиняя Армению в использовании коридора для доставки в Карабах оружия.

Армения добивается от Азербайджана открытия Лачинского коридора. Это единственная дорога, которая соединяет страну с Нагорным Карабахом.

«Один человек уже погиб из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, и многих других может постигнуть аналогичная участь. Полки магазинов пусты, а у населения не хватает продуктов. Торговля и бизнес приостановлены, регулярно перекрывается газ и отключается электричество», - заявил представитель Армении Егише Киракосян в понедельник, 30 января.

Он отметил, что обращение в Гаагский суд является «последней надеждой», так как попытки многих международных и неправительственных организаций урегулировать ситуацию были безуспешными. Азербайджан также запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Армения надеется, что суд ООН рассмотрит ее иск в ускоренном режиме и обяжет Азербайджан разблокировать дорогу.

Азербайджан обратился в Гаагский суд со встречным иском, обвинив Армению в использовании Лачинского коридора для доставки в Нагорный Карабах оружия и мин, что запрещено соглашением о перемирии. Армения эти обвинения отвергает.

Ожидается, что Гаагский суд примет решение по иску Армении через несколько недель, а иск Азербайджана рассмотрит в рамках отдельной процедуры.

Лачинский коридор был блокирован 12 декабря прошлого года людьми с азербайджанскими флагами, которые представились экологами-активистами.

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября страны вели войну за Нагорный Карабах, эта была вторая война и продлилась 44 дня, тогда погибли 6,5 тыс. человек. Война закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческую столицу региона Шуша. Спустя два года в зоне конфликта вновь вспыхнули боевые действия, с обеих сторон погибли минимум 286 человек. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Лачин в Нагорном Карабахе перешел под их контроль.