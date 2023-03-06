В Алматы по решению суда снесут несколько торговых точек и летнее кафе

В Алматы по решению суда снесут несколько торговых точек и кафе, расположенных на тротуаре и землях общего пользования на пересечении улиц Толе би и Момышулы, сообщает пресс-служба акимата города.

Этот участок ранее арендовал у города предприниматель. Когда срок аренды истек, бизнесмен отказался возвращать участок в государственный фонд.

«В связи с этим управление градостроительного контроля Алматы обратилось с иском в суд. В сентябре 2021 года межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть землю в общее пользование. Исковое заявление собственника Алматинским городским судом оставлено без рассмотрения. После судебных разбирательств решение суда первой инстанции вступило в законную силу», - пояснили в акимате.

Срок сноса построек пока не сообщается – его назначит судебный исполнитель.