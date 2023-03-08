Сильный ветер сорвал кровли со зданий в Павлодарской области

Сильный ветер сорвал кровли со зданий в двух населенных пунктах Павлодарской области, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на областной департамент по ЧС.

В частности, ночью сорвало кровлю школы в селе Жанатлек, а утром – кровлю административного здания в Павлодаре по улице Катаева. Жертв и пострадавших нет.

В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Так, в Майском районе света нетв пяти населенных пунктах: Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар и частично село Коктобе. В районе Аккулы - в 16 населенных пунктах: Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал, частично - в селах Аккулы и Ямышево.

В ликвидации обеих аварий задействованы два десятка человек и несколько единиц техники.