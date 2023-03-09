В этом году на Алаколь запустят новый железнодорожный маршрут из Астаны

Поезд будет идти до станции Достык
В этом году до озера Алаколь будет также 11 маршрутов, дополнительно из Астаны будет запущен поезд, а количество пассажирских мест увеличится на 6%, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».
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