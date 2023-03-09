Поезд будет идти до станции Достык
В этом году на Алаколь запустят новый железнодорожный маршрут из Астаны
фото Жанары Каримовой

В этом году до озера Алаколь будет также 11 маршрутов, дополнительно из Астаны будет запущен поезд, а количество пассажирских мест увеличится на 6%, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

По данным пресс-службы, в этом году до озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Вместе с тем сообщается о запуске поезда «Тальго» по маршруту Астана – Достык. Также в этом году количество пассажирских мест увеличится на 6%, до 276 тысяч.

Также рассматривается вопрос совместно с акиматами, авиа- и автоперевозчиками по формированию интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) до озера Алаколь из городов Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда.

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