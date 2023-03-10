Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба президента.

«Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших двух сессий, и Ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат Вашего личного вклада и неустанной поддержки», - говорится в телеграме.

Он также считает, что визит главы КНР в Казахстан в сентябре прошлого года «открыл путь к следующему “золотому 30-летию” взаимодействия».

Токаев пожелал председателю Китая успехов, а дружественному китайскому народу – благополучия.