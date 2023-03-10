Казахстан намерен в ближайшее время обсудить с ЕС вопросы облегчения визового режима – МИД

Казахстан рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с Европейским союзом по облегчению визового режима. В частности, речь идет сокращении количества документов и снижении стоимости визы, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

«Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом», - сообщил Василенко.

Он уточнил, что это подразумевает снижение стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращение количества документов, которые необходимы для получения такой визы.

Замминистра также добавил, что между Казахстаном и ЕС есть соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В одной из статей этого документа говорится о соглашении сторон начать переговоры по облегчению визового режима, поэтому Казахстан надеется начать эти переговоры.

«Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в 2017 году, но потом на два года этот режим приостанавливался из-за пандемии. С января 2022 года он вновь возобновлен. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны», - подчеркнул Василенко.

Кроме того, замминистра ответил на вопросы о внесении Казахстана в список стран, для граждан которых предусмотрены дополнительные консультации при получении шенгенской визы. Он пояснил, что в рамках Шенгенского соглашения по инициативе страны, которая является участником этого соглашения, то или иное государство может быть внесено в список для проведения дополнительных консультаций перед выдачей виз. И эта процедура занимает до семи дней.

«Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран. Какой, мы пока не знаем. Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала и по какой причине, но мы надеемся, что с нами поделятся этой информацией», - объяснил Василенко.

При этом, добавил он, срок рассмотрение заявлений граждан Казахстана на получение шенгенской визы составляет до 15 дней, поэтому «никаких сложностей от этого изменения последовать не должно».