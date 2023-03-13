В Восточном Казахстане построят горно-обогатительную фабрику

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, отчитываясь перед президентом об основных показателях социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщил, что в Уланском районе построят новую горно-обогатительную фабрику и будет модернизировано производство горно-обогатительного комплекса «Алтай».

Как сообщил Даниал Ахметов, по итогам прошлого года произведено промышленной продукции на 2194,2 млрд тенге. Сумма инвестиций в основной капитал составила 545,4 млрд тенге.

Вместе с тем регион предложил для реализации в Единую карту индустриализации на 2022-2028 годы 12 проектов общей стоимостью 376 млрд тенге. Среди них – строительство горно-обогатительной фабрики в Уланском районе и модернизация производства горно-обогатительного комплекса «Алтай» в районе Алтай.

Кроме этого, Ахметов сообщил, что особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. В частности, увеличены посевные площади масличных культур, объем производства подсолнечного масла вырос в 1,8 раза. В Глубоковском районе запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн в год.

Говоря о развитии предпринимательства, глава региона проинформировал президента, что в прошлом году количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 12,5% и составило 61,5 тысячи. В этом году в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства 1 800 субъектов малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку.

Помимо этого, Ахметов отчитался о ходе строительства объектов здравоохранения и образования. В настоящее время ведется строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере, а в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Уланском районе планируется строительство поликлиники на 140 пациентов в смену и 20 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах, рассказал он.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Комфортная школа» предусмотрена сдача в эксплуатацию 11 школ.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, касающихся модернизации коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и повышение качества жизни жителей региона.