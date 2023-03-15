Проект нового Социального кодекса в первом чтении одобрил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в первом чтении одобрил проект Социального кодекса, а также три сопутствующих ему законопроекта, которые направлены на изменение государственной социальной поддержки граждан и закрепляют ряд государственных гарантий.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, основной документ кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена не на устранение последствий, а на упреждение трудных жизненных ситуаций, углубление социальной сферы, которая перейдет с заявительной к выявительной форме и проактивному формату предоставления социальных услуг.

«Первая новелла – это цифровая карта семьи или персонифицированная по государственным гарантиям база казахстанских семей. Она формируется на базе всех действующих информационных системах госорганов. Основной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к мерам господдержки. Для этого в проекте кодекса цифровая карта семьи определена как инструмент, определяющий среднесрочный и долгосрочные задачи социальной политики государства. То есть государство может не только четко определить, кому, когда и какую помощь необходимо оказать, но и имеет возможно рассмотреть меры по предупреждению социальных рисков», - сказала Дуйсенова.

Она подчеркнула, что карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который, исходя из социального статуса и степени благополучия семьи или ее членов, будет информировать о том, какой вид господдержки они вправе получать. Кроме того, господдержка будет оказываться в проактивном формате, то есть социальные выплаты и социальная помощь будут назначаться, исходя из данных, которые имеются в информационной системе.

Вторая новелла кодекса – это усиление адресной социальной поддержки, которая будет сначала предусматривать адресные меры для упреждения социальных рисков. И только затем – адресную помощь, направленную на борьбу с последствием социальных рисков. Вместе с тем, добавила министр, черта бедности для назначения АСП будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума. Этот опыт планируется внедрить с 2025 года.

Третья новелла кодекса касается трансформации системы социального обслуживания, основной целью которой является повышение доступности социальных специальных услуг для лиц с инвалидностью. То есть государство предлагает неработающих членов семей, ухаживающих за лицом с инвалидностью, в качестве индивидуальных помощников. Соответственно, они будут получать зарплату, иметь все отчисления и будут социально защищены при наступлении возможных социальных рисков. Также Минтруда предлагает пересмотреть стандарт специальных социальных услуг и внедрить подушевой норматив.

Еще одна новелла кодекса касается системы социального страхования пенсии. Как пояснила Дуйсенова, действующая система страхования по пяти социальным рискам будет сохранена, но изменится ее целевая задача.

«Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан. Главным трендом предлагаемых изменений является участие в системе социального обеспечения государства, работодателей и работников, усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерам социальных выплат и поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы», - добавила министр.

Что касается изменений в пенсионной системе, то, как напомнила министр, действующая система охватывает три поколения. Поэтому пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1998 и после 1998 года, основную часть пенсионных выплат будут получать от государства, а будущие пенсионеры – из накопительной пенсионной системы. В этой связи для действующих пенсионеров изменятся параметры базового исчисления солидарной пенсии.

«Эти изменения вносятся для увеличения размеров пенсий, где большая доля пенсии будет выплачиваться за счет государства. А для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей», - подчеркнула Дуйсенова.

Кроме того, проектом кодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управление своими пенсионными активами. Суммы выше порога достаточности граждане смогут изъять на лечение и приобретение жилья, а не более 50% накоплений, оставшихся после изъятия или от всей накопленной суммы, смогут передать в частное управление. Однако государство за эти средства нести гарантию не будет.

Пятая новелла кодекса предусматривает новые подходы к обеспечению занятости населения. В Минтруда намерены либерализировать рынок труда и признавать все виды гибкой занятости.

«В этих целях уже введено понятие независимого работника, лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органов. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения к их оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе “Яндекс-такси”, курьеры, будут отнесены к категориям таких работников», - объяснила глава Минтруда.

Сопутствующими законопроектами вносятся поправки, направленные на совершенствование миграционной политики и трудового законодательства. Их целью, как пояснила Дуйсенова, является обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками. В частности, представители востребованных специальностей смогут в упрощенном порядке получит визы в Казахстан и право проживать здесь на протяжении 10 лет, а предприниматели – получить визу инвестора, в случае если вложат в Казахстан не менее $300 тыс.