Им стал Санжар Адилов
Назначен новый начальник департамента полиции Карагандинской области
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По согласованию с администрацией президента приказом министра на должность начальника департамента полиции Карагандинской области назначен Санжар Адилов, сообщает Polisia.kz. он сменил на этой должности Ерлана Файзуллина.

Санжар Адилов ранее занимал должность начальник следственного департамента министерства внутренних дел.

Родился в 1977 году в Алматинской области. Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и Академию экономики и права. Трудовую деятельность начинал следователем в УВД Ауэзовского района Алматы. В разные годы работал также замначальника, начальником следственного отдела УВД Бостандыкского района, УВД Ауэзовского района Алматы, заместителем начальника по следствию УВД Ауэзовского района, возглавлял следственное управление департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Алматы, был заместителем начальника, начальником военно-следственного комитета, начальником военно-следственного управления следственного комитета МВД, заместителем начальника департамента внутренних дел Астаны.

Накануне был назначен новый глава полиции Западно-Казахстанской области - Арман Оразалиев, который до этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД.

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