Больше всего в Конституционный суд обращаются жители Астаны и Алматы

С начала января в Конституционный суд поступило 2,7 тысяч обращений, причем ежемесячно обращаются более 500 граждан. Из общего числа обращений в 25% поднимается вопрос о проверке соответствия Конституции законов и иных нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба Конституционного суда.

«Как показывает анализ, 99% обращений направлены гражданами, которые поднимали вопросы, связанные с несогласием с решениями судов – 42%; признанием НПА или отдельных его положений неконституционными – 25%; вопросами доступа к информации – 3,5%; соблюдением трудового законодательства – 1,3%; вопросами социального обеспечения – 1,4%; уголовно-исполнительной системы – 1,4%», - привели в Конституционном суде статистику обращений.

По данным суда, больше всего обращаются жители городов Астана и Алматы, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей.

В суде добавили, что в среднем ежемесячно более 500 граждан обращались в Конституционный суд: в феврале – 680, в марте – 536, в апреле – 568.

В настоящее время возбуждено конституционное производство по девяти делам, еще 44 находятся на предварительном изучении у судей. В целом за четыре месяца деятельности Конституционного судом было вынесено 11 нормативных постановлений, восемь из которых – по обращениям граждан.