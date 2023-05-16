Погибший в горах Алматы пожарный посмертно награжден орденом «Айбын» ІІІ степени

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим
указом посмертно наградил погибшего при тушении природного пожара в горах Алматы
старшего пожарного-спасателя пожарной части №7 службы пожаротушения и
аварийно-спасательных работ ДЧС города Арслана Курманбекова.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, он награжден орденом «Айбын» ІІІ степени.
Напомним, Арслан Курманбеков погиб 7 мая при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском национальном природном парке в Алматы. Он скончался от травм, полученных после падения горящего ствола дерева. Погибшему пожарному было 29 лет.
Еще один сотрудник − старший сержант гражданской защиты 1992 года рождения − получил травму руки.
Пожар начался в Иле-Алатауском национальном природном парке, в Мало-Алматинском лесничестве, на склоне горы около полуночи 7 мая. Загорелись сухостой и валежник. Тушение пожара осложнялось рельефом местности, сильным ветром, большим количеством поваленных сухих деревьев.