Три гражданки Казахстана пострадали при аварии катера в Таиланде

При столкновении катера с сигнальной вышкой в провинции Пхукет пострадали три гражданки Казахстана, сообщили в министерстве иностранных дел РК.

«По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились четыре гражданки РК. Трем из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает», - цитирует официального представителя МИД Айбека Смадиярова агентство «Казинформ».

Все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером. Консул Казахстана находится на постоянной связи с пострадавшими.

Ранее СМИ сообщили, что 17 мая в провинции Пхукет в 100 м от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг, возвращавшийся с островов Пхи-Пхи катер столкнулся с сигнальной вышкой, предварительно, по причине халатности капитана судна, проводится расследование. Около 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы ног.