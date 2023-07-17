Досаев поручил к сентябрю завершить реконструкцию тепломагистрали и открыть движение по проспекту Гагарина

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил проблемные объекты социальной и инженерной инфраструктуры, где затягиваются сроки строительно-монтажных работ. В частности, это ремонтируемый участок тепломагистрали по проспекту Гагарина. Глава города поручил закончить все работы и открыть движение до конца августа.

По данным пресс-службы акимата, ведется реконструкция тепломагистрали-1 от теплового комплекса-1-6 по проспекту Гагарина до Центрального транзитно-распределительного пункта теплоэнергии. На этом участке было выявлено 17 повреждений тепловой магистрали, в июне начался капитальный ремонт. Однако жители пожаловались на низкие темпы работ. По информации акимата, работы по разработке траншеи по проспекту Гагарина завершены на 100%, сейчас идет подготовка основания и монтаж нижних лотков сборного непроходного канала с дальнейшей укладкой трубопроводов.

Досаев отметил важность этой магистрали, которая круглый год обеспечивает теплоснабжением 60 объектов, в том числе 19 многоквартирных жилых домов и два детских сада. Он поручил завершить работы и открыть движение по проспекту Гагарина до конца августа.

Также Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай. Как напомнили в акимате, в 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Ремонт моста был начат 6 июня этого года. В ходе реконструкции будет усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены 96 балок, уложено асфальтобетонное покрытие. Сейчас идет второй этап работ, движение на мосту открывается постепенно, сейчас открыто движение с южной стороны участка. Учитывая, что осенью начнется учебный год и будет увеличен транспортный поток, по поручению строительные бригады работают в две смены, чтобы завершить работы раньше срока – до конца августа, то есть за три месяца вместо 6-7.

В акимате отметили, что после реконструкции мост будет расширен: здесь увеличится количество транспортных полос с 6 до 8, т.е. по 4 полосы движения в каждом направлении.

Ознакомившись с ходом работ, Ерболат Досаев поручил запустить транспортный мост с 1 сентября, работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября, а до февраля следующего года – завершить благоустройство прилегающей территории для комфорта горожан.