4,9 млрд тенге выделено из резерва правительства на ремонт МАЭК

«Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО “МАЭК”. Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей», - пояснили в пресс-службе.

Напомним, по итогам работы государственной комиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и Атырауском НПЗ, выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий. Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство обещает принять ряд неотложных и системных мер, в том числе провести модернизацию и реконструкция ТОО «МАЭК», усилить западную энергетическую зону, обеспечить стабильное внешнее электроснабжения АНПЗ и построить там собственный энергоисточник, а также соединить западную зону с Единой электроэнергетической системой Казахстана.