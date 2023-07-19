Задержан начальник ДЧС области Жетысу

По информации агентства, Избасаров был задержан утром 19 июля. Эту информацию в антикоре подтвердили.

«Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже», - сообщили в ведомстве.