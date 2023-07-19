Задержан начальник ДЧС области Жетысу

Он подозревается в коррупции
Антикоррупционная служба задержала начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Бауыржана Избасарова, передает КазТАГ.
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