Он подозревается в коррупции
Задержан начальник ДЧС области Жетысу
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Антикоррупционная служба задержала начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Бауыржана Избасарова, передает КазТАГ.

По информации агентства, Избасаров был задержан утром 19 июля. Эту информацию в антикоре подтвердили.

«Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже», - сообщили в ведомстве.

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