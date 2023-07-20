Токаев озвучил перспективные направления сотрудничества Казахстана со странами Залива

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Джидде, отметил, что синергия потенциалов стран Центральной Азии и возможности стран Залива способны задать более высокий уровень партнерству и представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, сообщает Акорда.

«Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям. Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия», - заявил Токаев.

Он убежден, что синергия потенциалов стран Центральной Азии и возможности стран Залива способны задать более высокий уровень многогранному партнерству. И представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества. Прежде всего, по словам президента Казахстана, это расширение торгово-экономических связей. Он отметил динамичный рост торговли стран Центральной Азии со странами Совета сотрудничества, но «цифровые показатели пока не отражают реальный потенциал».

«Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов», - сказал глава государства.

Вторым направлением он назвал активизацию инвестиционного сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в наращивании инвестиционных связей, а недавно созданный совместно с Саудовской Аравией деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран.

«Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами совета сотрудничества. Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра “Астана”», - сказал он.

Также, по его мнению, важно развивать транзитно-транспортную сферу. В этой связи он снова отметил потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута и сообщил, что Казахстан будет планомерно увеличивать грузопоток через этот маршрут, чтобы довести его до 500 тыс. контейнеров в год к 2030 году.

Другим приоритетным направлением Токаев считает углубление энергетического сотрудничества.

«Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями ваших стран, в частности, в области зеленой энергетики. Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями», - сказал он.

Говоря о вопросах продовольственной безопасности, Токаев считает, что опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции «органик» и «халал» весьма востребованы, и в этом контексте он считает необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации.

«Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности. В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности предлагаю создать механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере», - предложил он.

А для развития международного туризма, по мнению президента, необходимо развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах.

В завершение Токаев подчеркнул, что высказанные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания.