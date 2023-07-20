Также проверят законность при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха
Органы прокуратуры проверяют все детские лагеря в Казахстане
ФОТО ALMATY.TV

Органы прокуратуры проверяют государственные, частные и палаточные детские лагеря в Казахстане после инцидента в Алматы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Напомним, что прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, после того как было выявлено, что детский лагерь для детей из социально уязвимых слоев населения находится в одном помещении с сауной.

«С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению генерального прокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей. Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью», - сообщили в надзорном органе.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

По данным министерства просвещения, в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных. Также в июне функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

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