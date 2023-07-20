Казахстан с прошлого года запретил поставки товаров военного назначения в Россию, заявили в МИД

Казахстан с прошлого года запретил поставки товаров военного назначения в Россию, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров. В целом страна опасается вслед за Кыргызстаном попасть под вторичные санкции со стороны США и Евросоюза и в орбиту подобных расследований, хотя пока таких предпосылок нет.

«Конечно, беспокоит (информация о вторичных санкциях в отношении Кыргызстана – В.). С самого начала введения санкций против России мы активно отслеживаем этот процесс. Касательно санкционных товаров и последнего санкционного пакета, в котором прозвучал Кыргызстан, мы с прошлого года запретили поставки товаров военного назначения в Россию вообще. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть нужна специальная лицензия, получение разрешения на вывоз», - сказал Айдаров.

Кроме того, подчеркнул он, через электронные счета-фактуры комитет государственных доходов отслеживает все санкционные товары, которые поставляют через Казахстан или из Казахстана в Россию.

«Если мы видим такие риски, выявляются компании-однодневки, компании, которые были созданы без истории, они наращивают объемы подобной продукции, мы предпринимаем превентивные меры по их остановке. Кроме того, во всех системах КГД внедрена система управления рисками, которая дополняется новыми знаниями, в зависимости от новых санкционных требований, по которой система выявляет подобные компании, фамилии, которыми создаются фирмы-однодневки. По ним ведется работа по их остановке», - заверил замминистра иностранных дел.

Айдаров отметил, что Казахстан провел предварительную работу, чтобы не попадать «в эту рисковую зону» и готов сотрудничать с США и ЕС в этом вопросе.

«Для нас очень большое опасение, чтобы мы вообще вошли в орбиту рассмотрения вторичных санкций. В нескольких отчетах прозвучал Кыргызстан, и для нас очень важно, чтобы Казахстан вообще не попадал в орбиту, в риски или в рассмотрение вторичных санкций», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что всевозможные санкции в отношении России уже приняты, и теперь «пакеты санкций будут распространяться именно на вторичные, соседние с РФ страны». При этом у Казахстана с Россией самая протяженная граница, и любые санкции будут ограничивать взаимную традиционную торговлю.

Издание The Washington Post США со ссылкой на источники сообщало, что США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана за поставку подсанкционных товаров в Россию. Отмечается, что общий объем экспорта Кыргызстана в РФ резко вырос в 2022 году на 250 % по сравнению с предыдущим годом. Кыргызская сторона утверждает, что это связано с усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы.

Ранее Власть опубликовала расследование с «Важными историями», OCCRP и Der Spiegel о том, как Россия научилась обходить западные санкции. Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял на это, что Казахстан не поставляет России беспилотники и чипы, и список подобных товаров тщательно проверяется, чтобы страна не попала под санкции. Экспорт товаров двойного назначения в Россию отрицал и президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что Казахстан привержен нормам ВТО и следует всем правилам международного рынка.