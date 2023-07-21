Представители министерств будут еженедельно поводить личные приемы граждан

В Астане в Доме министерств начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, сообщает сайт премьер-министра.

«На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом. Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов», - отмечается в сообщении.

Еженедельно на площадке центра будут поводиться личные приемы граждан представителями министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства. А жители регионов могут быть приняты в онлайн-формате.

На базе нового уентра также есть цифровой ЦОН, где можно получить 1 220 государственных услуг в режиме онлайн.

«Следует отметить, что в центре не будут приниматься обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным или гражданским процессуальным законодательством. По этим вопросам гражданам необходимо обращаться во фронт-офисы соответствующих правоохранительных или судебных органов», - указывается в сообщении на сайте главы кабмина.