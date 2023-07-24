Шымбулак временно закрыли для посещения

Горнолыжный курорт «Шымбулак» закрыт для посещения 24 июля из-за сошедшего селя в районе Туюк-Су, который повредил водозабор и оставил курорт без водоснабжения, сообщается на сайте ГЛК «Шымбулак».

«С сожалением, мы сообщаем, что 24 июля курорт будет закрыт для посещения из-за проведения санитарного дня. 21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе альплагеря Туюк-Су – сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород.