Застройщиков законодательно хотят обязать устанавливать базовые станции связи при возведении больших зданий

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предлагает на законодательном уровне обязать застройщиков устанавливать в помещениях в несколько тысяч квадратов специальные базовые станции. Как заявил он во вторник журналистам в кулуарах правительства, за качество связи несут ответственность не только операторы.

«Все, кто застраивает большие здания, большие помещения за границей, все застройщики устанавливают indoor-оборудование – специальные базовые станции, которые устанавливаются внутри помещения для того, чтобы клиенты имели постоянный доступ к интернету и связи, - сказал Мусин.

Он отметил, что в таких больших помещениях, как отели, бизнес-центры, торговые сети, должно устанавливаться indoor-оборудование. Однако, подчеркнул министр, «наши строители на этом просто экономят».

«Они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь. Но понимаете, эти здания имеют железобетонные конструкции, в их проектировании не участвуют мобильные операторы. Поэтому мы сейчас законодательно, по крайней мере, это моя инициатива, если депутаты пропустят, хотим включить норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений, если посещение свыше скольких-то тысяч квадратов», - сообщил о планах Мусин, подчеркнув, что в целом вопрос качества связи всегда зависит не только от оператора, но и от строителя и девелопера, который строит определенные жилые массивы или бизнес-центры.