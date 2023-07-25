За качество связи несут ответственность не только мобильные операторы, заявил Мусин
Застройщиков законодательно хотят обязать устанавливать базовые станции связи при возведении больших зданий
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предлагает на законодательном уровне обязать застройщиков устанавливать в помещениях в несколько тысяч квадратов специальные базовые станции. Как заявил он во вторник журналистам в кулуарах правительства, за качество связи несут ответственность не только операторы.

«Все, кто застраивает большие здания, большие помещения за границей, все застройщики устанавливают indoor-оборудование – специальные базовые станции, которые устанавливаются внутри помещения для того, чтобы клиенты имели постоянный доступ к интернету и связи, - сказал Мусин.

Он отметил, что в таких больших помещениях, как отели, бизнес-центры, торговые сети, должно устанавливаться indoor-оборудование. Однако, подчеркнул министр, «наши строители на этом просто экономят».

«Они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь. Но понимаете, эти здания имеют железобетонные конструкции, в их проектировании не участвуют мобильные операторы. Поэтому мы сейчас законодательно, по крайней мере, это моя инициатива, если депутаты пропустят, хотим включить норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений, если посещение свыше скольких-то тысяч квадратов», - сообщил о планах Мусин, подчеркнув, что в целом вопрос качества связи всегда зависит не только от оператора, но и от строителя и девелопера, который строит определенные жилые массивы или бизнес-центры.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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