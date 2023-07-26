В микрорайоне Зердели в Алматы завершили работы по выравниваю и укреплению домов

Работы по выравниванию и укреплению 30 накренившихся домов в микрорайоне Зердели в Алматы завершены, заявил во время встречи с жителями Алатауского района аким города Ерболат Досаев. Также завершены работы по благоустройству дворов микрорайона.

«Особое внимание уделяется развитию микрорайону Зердели. Полностью выполнены работы по выравниванию и укреплению 30 накренившихся домов. На сегодня также завершены работы по благоустройству и асфальтированию дворовых участков. Согласно заключению института АО "КазНИИСА", укрепленные и выравненные дома пригодны для дальнейшей эксплуатации. Вопрос принятия в залог квартир АО "Отбасы банк" будет урегулирован в ближайшее время», – сказал Досаев.

Аким напомнили, что на месте двух недостроенных домов появится сквер, сейчас идет разработка ПСД.

«Ведется разработка ПСД сквера в данном микрорайоне с устройством зеленых зон, двух детских площадок, зоны отдыха для пожилых людей, МАФов, атриум-зоны и будут посажены более 200 видов разных деревьев», - рассказал Досаев.

Кроме того, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое планируется завершить к концу сентября.

32 многоквартирных девятиэтажных жилых дома были построены в микрорайоне Зердели в 2012 – 2016 годах. В декабре 2019 года один из домов, который был сдан в эксплуатацию в 2013 году, накренился. Акимат тогда заявлял, что специалисты не выявили критических отклонений при обследовании дома – отклонение составляло около 1 см, а это «в пределах допустимого». Позже в акимате сообщили, что «регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории "КазНИИСА" дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме». Власти со ссылкой на специалистов заверяли, что дом пригоден к дальнейшей эксплуатации.

В октябре 2020 года бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обещал, что обследование 17 домов в микрорайоне будет завершено до конца года и при необходимости будут проведены работы по их укреплению. На тот момент уже были укреплены четыре дома и велись работы еще по трем.