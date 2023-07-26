Комитет госдоходов заверяет, что исключил «серый» импорт зерна в Казахстан

С 10 февраля 2022 года таких фактов не было выявлено
Тамара Вааль, Астана, Власть
В комитете государственных доходов заверяют, что сделали все, чтобы исключить «серый» импорт зерна в Казахстан. Для этого введено обязательное оформление системы сопроводительной накладной на товар, а на границе с ЕАЭС работает экспортный контроль, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента контроля КГД Елдос Саудабаев.
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