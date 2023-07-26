С 10 февраля 2022 года таких фактов не было выявлено
Комитет госдоходов заверяет, что исключил «серый» импорт зерна в Казахстан
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В комитете государственных доходов заверяют, что сделали все, чтобы исключить «серый» импорт зерна в Казахстан. Для этого введено обязательное оформление системы сопроводительной накладной на товар, а на границе с ЕАЭС работает экспортный контроль, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента контроля КГД Елдос Саудабаев.

«С 10 февраля 2022 года введено обязательное оформление системы сопроводительной накладной на товар по импорту ввезенного зерна. Также сейчас прорабатывается вопрос о применении минимального уровня цен. При этом на границе с ЕАЭС у нас работает экспортный контроль, который полностью проверяет и контролирует перемещение товаров», - заявил Саудабаев, отвечая на вопрос о том, что ранее завершилось расследование дела об экспорте российского зерна в страны Центральной Азии на сумму свыше 1 млрд. тенге.

Он заверил, что подобные факты, начиная с 10 февраля прошлого года, исключены, так как на въезде в Казахстан проводятся проверки.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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