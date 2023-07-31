Фонд «Даму» поддержал более 15 тыс. предпринимателей
Холдинг «Байтерек» профинансировал крупный бизнес с начала года на 114,4 млрд тенге
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Каната Шарлапаева, который рассказал о результатах деятельности холдинга за I полугодие 2023 года, в том числе с ходом реализации инициатив по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

Как сообщила пресс-служба президента, с начала года объем финансирования крупного бизнеса составил 114,4 млрд тенге. Также активно поддерживается развитие малого и среднего бизнеса, в частности, через фонд «Даму», оказана поддержка более 15 тыс. предпринимателей.

Вместе с тем через АО «Аграрная кредитная корпорация» с начала года было выделено более 271 млрд тенге и поддержано порядка 9 тыс. фермеров. А в целях укрепления продовольственной безопасности и снижения импортозависимости было выделено свыше 131 млрд тенге на кредитование инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Также Шарлапаев доложил президенту, что с начала 2023 года «Отбасы банк» помог обеспечить жильем 29 тыс. семей и одобрено более 9 тыс. заявок на субсидирование аренды, которая представляет собой форму безвозмездной государственной поддержки граждан, включая инвалидов I и II групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей-сирот, и многодетные семьи.

В завершение встречи Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.

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