Состояние двоих отравившихся в Караганде детей остается крайне тяжелым – Минздрав

Четверо детей, поступивших в больницу из медико-социального центра Караганды, находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом состоянии, у пятерых состояние улучшилось, сообщила во вторник в ходе брифинга министр здравоохранения Ажар Гиният. При этом, признала она, медики пока не смогли выяснить причину отравления.

«На сегодняшний день шестеро детей находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, из них у двоих состояние крайне тяжелое. У остальных пятерых детей на фоне проводимого лечения состояние с улучшением. Можно сказать, они в удовлетворительном состоянии. Пятеро детей еще будут находиться под наблюдением врачей, даже если состояние будет стабильным», - сообщила Гиният.



Она отметила, что на место прибыла группа ведущих специалистов Минздрава, которые проводят консилиумы и оказывают медицинскую помощь.

Министр также напомнила, что дети поступили с диагнозом «пищевое отправление под вопросом», так как жаловались на повышение температуры на рвоту и боли в животе.

«Тяжесть заболевания детей обусловлена с выраженной интоксикацией и дыхательной недостаточностью. Из-за чего у детей такое тяжелое состояние на сегодняшний день, врачи разбираются. Все анализы находятся на рассмотрении. Предварительно первые анализы на какие-то кишечные инфекции дают отрицательный результат. Сейчас мы ждем анализы на уточнение причины (отравления – В.)», - добавила глава Минздрава.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, Гиният сообщила, что один ребенок умер от дыхательной и сердечной недостаточности.