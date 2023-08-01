30 человек пострадали во время пожара в микрорайоне Аккент в Алматы

Во время пожара в микрорайоне Аккент в Алатауском районе Алматы за медицинской помощью обратились 30 человек, решается вопрос о госпитализации, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«За медицинской помощью обратилось предварительно 30 человек, после осмотра врачами будет принято решение о дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что до прибытия пожарных подразделений жильцы дома с верхних этажей сбросили ребенка, который был спасен очевидцами.

По уточненной информации, спасено 70 человек, из них 35 человек с помощью спасательного колпака, остальные жители – при помощи специальной техники, эвакуировано 300 человек.

Минздрав поздно вечером во вторник уточнил, что в больницы города было доставлено 37 пострадавших в результате пожара, в том числе 26 детей и две беременные женщины.

Четверо детей в настоящее время находятся в реанимации, сообщили в ведомстве. Их состояние оценивается как тяжелое с позитивной динамикой, уточнили в Минздраве.

По данным ДЧС, силы и средства были направлены в 17:10 по повышенному рангу. По прибытии через 6 минут было обнаружено горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 5-го по 16-этаж на площади 80 кв. м. На верхних этажах и путях эвакуации создалось плотное задымление и высокая температура. Возникла угроза здоровью жизни жильцов. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, на месте была организована работа газодымозащитной службы.

В 18:46 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

/Новость обновлена в 22:40, добавлена информация Минздрава/