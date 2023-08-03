В первом полугодии население Казахстана выросло на 132 тыс. человек

За первое полугодие 2023 года население Казахстана выросло на 132,6 тыс. человек или на 0,67%. К 1 июля численность населения страны достигла 19 899 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в январе-июне выросло население в столице – на 2,12%, в Алматы – 1,36%, в Мангистауской области – 1,32%, в Шымкенте – 1,15%, Алматинской и Атырауской областях – по 0,82%.

Население Астаны к 1 июля достигло 1 383,3 тыс. человек, Алматы – 2 191,3 тыс., Шымкента – 1 205,9 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-апреле в 16 регионах Казахстана, только в четырех –области Абай, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечалось снижение населения. В Северо-Казахстанской области по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первое полугодие в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе-июне выросло на 0,88% до 12 317,7 тыс. человек, сельское население – всего на 0,33% - до 7 581,7 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,9%, доля сельского населения - 38,1%.