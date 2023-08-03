Стартует велогонка от Almaty Arena
В воскресенье в Алматы частично перекроют дороги из-за велогонки
фото с сайта almaty-marathon.kz

В Алматы 6 августа пройдет велогонка Tour of World Class Almaty, в связи с чем частично будут перекрыты дороги, сообщили организаторы.

«Из-за ремонта дорог на улицах города и жаркой погоды было принято решение изменить место проведения велогонки и начало старта. Старт велогонки будет дан на территории многофункционального комплекса Almaty Arena», - говорится на сайте Tour of World Class Almaty.

В день велогонки будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог в местах прохождения дистанции.

Так, движение для автотранспорта будет перекрыто: на коротком участке дороги, прилегающий к Almaty Arena от ул. Момышулы до ул. Доспановой, – с 02:30 до 17:30 в оба направления; с 06:00 до 09:50 – по ул. Доспановой от кольца до ул. Аднан Мендереса (в оба направления), по ул. Момышулы от ул. Аднан Мендереса до ул. Монке Би, от ул. Момышулы по ул. Монке Би до продолжения ул. Момышулы, по ул. Момышулы от ул. Монке Би до ул. вдоль БАКа; с 06:00 до 09:00 – по ул. Момышулы от ул. вдоль БАКа до Экологического поста и вокруг территории Индустриальной зоны.

В день мероприятия общественный транспорт будет работать в штатном режиме, для него будет выделена отдельная полоса движения.

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