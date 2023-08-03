Жители ЖК «Аккент» смогут вернуться в свои квартиры до 20 сентября – акимат

Жители ЖК «Аккент», где 1 августа произошел пожар в 16-этажном доме, смогут вернуться в свои квартиры до 20 сентября, сообщила пресс-служба акимата города.

По информации акимата, по поручению акима Ерболата Досаева проведены переговоры с застройщиком – ТОО Ayt Housing Complex, по итогам которых приняты следующие решения: электроснабжение квартир будет восстановлено до 2 сентября, ремонт подъездов проведут за счет застройщика, также он компенсирует расходы на замену дверей, окон и ремонт балконов. Чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков и постремонтные работы будут проведены уже жителями самостоятельно.

«Завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября. На период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС», - сообщили в акимате.

Напомним, в результате пожара в микрорайоне Аккент августа пострадали 43 человека, погибла женщина. Как сообщили в управлении здравоохранения города, она скончалась от «множественных травм, не совместимых с жизнью». В ДЧС города сообщили накануне, что ее можно было спасти, если бы она дождалась спасателей буквально несколько секунд. Всего же было эвакуировано 200 человек, спасли 80 человек, из которых 35 – с помощью спасательных колпаков и 16 детей вынесены на руках.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела – по факту нарушения правил пожарной безопасности и по факту гибели человека, создана межведомственная оперативная группа, назначены пожарно-технические экспертизы. Причины пожара в настоящее время устанавливается, но уже известно, что система противодымной защиты была в неисправном состоянии.