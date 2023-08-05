Премьер потребовал провести ревизию многоэтажных зданий на соответствие противопожарным требованиям

Правительство обсудило ситуацию с противопожарной защитой после пожара в 16-этажке в Алматы.

Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований, сообщила пресс-служба правительства.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимых учений нужно принять меры по повышению уровня готовности населения к действиям при пожаре», — указал премьер.

Он также отметил, что при подготовке инфраструктуры жилых кварталов и их благоустройстве во всех регионах необходимо учитывать проезд экстренных служб, так как в случае с ЖК «Аккент» припаркованные автомобили и высокие бордюры препятствовали пожарной технике.

Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, а при ежегодном обновлении техники в подразделениях МЧС учесть потребность в спецтехнике для работы в высотных зданиях.

Пожар в жилом комплексе «Аккент» привел к гибели женщины – она спрыгнула с балкона пятого этажа, около 40 человек пострадали при пожаре.