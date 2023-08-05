Бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего пакистанского премьер-министра Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию. Политика обвиняли в продаже подарков иностранных лидеров, полученных в бытность его пребывания на государственном посту, пишет ВВС.

«Полиция арестовала Хана в его резиденции. Мы подаем апелляцию», - цитирует Reuters адвоката Хана Интезара Панжотху.

Имран Хан - в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета - был премьер-министром Пакистана с 2018 года по апрель 2022 года, когда его отстранили от власти в результате вотума недоверия.

Он обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса, но в итоге сам оказался подозреваемым в коррупции. С момента его отстранения от власти против Хана возбудили более сотни уголовных дел, сам он все обвинения отрицал и называл их политически мотивированными.