Токаев в сентябре озвучит видение новой экономической политики

Казахстан должен перейти на новую модель экономической политики, уверен Касым-Жомарт Токаев. И то, какой она будет, президент озвучит в своем послании в сентябре, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение», - сказал Токаев в ходе поездки в Павлодарскую область.

Он подчеркнул, что правительство должно дать соответствующие предложения и «гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями».

«Я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу: высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись», - заявил президент.

Как отмечается в сообщении, видение новой экономической политики страны Токаев планирует озвучит в послании народу Казахстана в сентябре.