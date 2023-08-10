Около 4 тыс. человек пытаются покинуть остров Мауи
Жертвами лесных пожаров на Гавайях стали шесть человек
фото Reuters

Минимум шесть человек погибли в результате лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага. Пожары вызваны сильной жарой и засухой, сообщает Русская служба ВВС.

Из-за сильного ветра от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов, огонь быстро распространяется. Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна: многие здания полностью сгорели или повреждены огнем. Несколько пожаров вспыхнуло и на «Большом острове», где находится столица штата Гавайи, город Гонолулу.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, около 4 тыс. человек пытаются покинуть остров. Служба береговой охраны США сообщила, что спасла 12 местных жителей, которые бросились в океан.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области
Новости
В Казахстане намерены законодательно запретить распространение символики, используемой в вооруженных конфликтах
Новости
Скончался архитектор Сакен Нарынов
Новости
Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
Новости
В Шымкенте сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе