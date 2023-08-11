Западноафриканские страны готовятся к вводу войск в Нигер

В четверг прошел саммит лидеров западноафриканских стран, посвященный ситуации в Нигере. Участники саммита заявили, что в отношении хунты, захватившей власть в стране, может быть применена вооруженная интервенция, поскольку хунта отвергает все дипломатические предложения и игнорирует требование освободить президента Мохамеда Базума, сообщает Русская служба ВВС .

Лидеры стран, входящих в блок ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) по итогам встречи в Абудже пообещали ужесточить санкции и перекрыть выезд за пределы Нигера для тех, кто препятствует возвращению к власти Мохамеда Базума. Также было решено привести в режим боеготовности вооруженные силы стран-участниц блока.

Председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что «ни один вариант не снят с повестки, включая применение силы в качестве крайней меры» на пути «к мирной демократический стабильности» Нигера. При этом не надеется, что коллективными усилиями будет достигнуто мирное разрешение конфликта.

В итоговом коммюнике содержится резолюция с обращением к главам оборонных ведомств стран-участниц «немедленно привести в боеготовность все подразделения Резервных сил ЭКОВАС». В еще одной резолюции говорится о распоряжении «о направлении Резервных сил ЭКОВАС на восстановление конституционного строя в Нигере», хотя есть пункт о том, что восстановление порядка должно быть достигнуто «мирными средствами».

Военная хунта захватила власть в Нигере 26 июля и с тех пор отвергает все дипломатические предложения и игнорирует требование ЭКОВАС восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. Накануне хунта уже объявила о завершении формирования нового правительства. Три лидера переворота были назначены министрами обороны, внутренних дел и спорта.

После переворота страны Западной Африки ввели против Нигера целый ряд санкций, закрыв границы и заморозив финансовые операции. Нигерия, обеспечивающая большую часть потребностей Нигера в электричестве, прекратила подачу электроэнергии в страну.

Тем временем Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар уже заявили о готовности предоставить войска для подавления переворота. А Буркина-Фасо и Мали пообещали встать на защиту мятежников. Но любое военное вмешательство должно будет в значительной степени опираться на армию Нигерии, которая насчитывает около 140 тыс. военнослужащих.