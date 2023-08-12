Журналистку из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенову подозревают в распространении частной информации

Ее задержали, а затем отпустили под повестку о невыезде
В Талдыкоргане задержали журналистку Сандугаш Дуйсенову — ее подозревают в публичном распространении сведений о служебной деятельности (часть 5 статьи 147 уголовного кодекса), сообщила пресс-служба департамента полиции области Жетысу.
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