Ее задержали, а затем отпустили под повестку о невыезде
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Журналистку из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенову подозревают в распространении частной информации
Фото со страницы Дуйсеновой в Facebook

В Талдыкоргане задержали журналистку Сандугаш Дуйсенову — ее подозревают в публичном распространении сведений о служебной деятельности (часть 5 статьи 147 уголовного кодекса), сообщила пресс-служба департамента полиции области Жетысу.

По информации пресс-службы, Дуйсенова дала признательные показания. Журналистку отпустили под подписку о невыезде. В полиции не называют имя человека, в разглашении информации о котором обвиняют Дуйсенову. Информация, отмечают в ведомстве, не подлежит разглашению «в интересах следствия».

В 2023 году Сандугаш Дуйсенова, талдыкорганская журналистка с 20-летним опытом, выдвинула свою кандидатуру в депутаты мажилиса парламента Казахстана. В марте самовыдвиженку сняли с выборов. «Я ошиблась, поверив в Новый Казахстан», — писала Дуйсенова.

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