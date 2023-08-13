Алматинцев также предупреждают о вероятности селя
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На реках Алматы возможны паводки - ДЧС
Река Кіші Алматы, фото Власти

В связи с обильными осадками в воскресенье на реках Алматы возможно формирование паводков, а на реке Кіші Алматы - сход селя, предупредил департамент по ЧС города.

Горожан также призвали воздержаться от походов в горы из-за высокой селевой опасности.

«Шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - говорится в сообщении ДЧС.

Накануне в Алматы выпало 80% месячной нормы осадков, многие участки улиц и дворов оказались затоплены. Ликвидацией последствий ливня занималось более 1 тыс. сотрудников коммунальных служб и сотни единиц техники.

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