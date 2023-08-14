Также назначен посол Казахстана в Андорре
Мухтар Тлеуберди назначен послом Казахстана в Австрии
фото Жанары Каримовой

Указом главы государства бывший министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди назначен послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в Вене, сообщает пресс-служба президента.

Другим указом главы государства Алибек Бакаев освобожден от должностей посла Республики Казахстан в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене и посла в Словении по совместительству.

Вместе с тем посол Казахстана в Королевстве Испания Данат Мусаев Умирбаевич назначен послом РК в Княжестве Андорра, постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.

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