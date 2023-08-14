Он не использовался по назначению с 2018 года, аренда не платилась
Участок лесного фонда в Акмолинской области возвращен в собственность государства
ФОТО С САЙТА AZIMUT-TRAVEL.KZ

Прокуратурой Аккольского района Акмолинской области возвращен в госсосбственность участок лесного фонда общей площадью 264 га, предоставленный ранее в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей.

«Установлено, что участок с 2018 года не использовался по целевому назначению, арендная плата не производилась. Более того, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы», - пояснили в прокуратуре области.

Все это послужило основанием для обращения уполномоченного органа в суд по акту прокуратуры района. Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области договор долгосрочного лесопользования расторгнут, участок общей стоимостью 1,6 млрд тенге возвращен в собственность государства.

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