Директор филиала «Семей орманы» задержан по подозрению в хищении леса

Всего в полицию были доставлены более 20 человек
9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением леса, сообщает Polisia.kz. Задержан директор одного из филиалов государственного лесного природного резервата «Семей орманы» как руководитель преступной группы.
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