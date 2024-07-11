Директор филиала «Семей орманы» задержан по подозрению в хищении леса

9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением леса, сообщает Polisia.kz. Задержан директор одного из филиалов государственного лесного природного резервата «Семей орманы» как руководитель преступной группы.

«По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Сейчас проверяется их причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов.

В МВД напомнили, что в январе в Павлодарской области была задержана преступная группа под руководством директора республиканского государственного учреждения «Ертіс орманы». Расследуется дело по фактам создания, руководства и участия в ОПГ.